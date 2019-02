De pronto no soy ya capaz de aproximación cordial (de cor: corazón) a las víctimas. Me disocio de ellas. Quiero estadísticas más abultadas. De alguna manera —no dudo que perversa— me embeleso con la muerte. La televisión ha hecho de la muerte un espectáculo, la ha banalizado. Aún más: rentabilizado. Cualquier cosa que se inscriba en el mágico rectángulo luminoso adquiere un aire de irrealidad: no podría ser sino ficción, ¿o me equivoco? Luego caigo en cuenta de la atrocidad de mi actitud y me doy miedo a mí mismo. No me reconozco.