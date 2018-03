No hay duda de que la medicina preventiva no está incorporada fácilmente a las estrategias de atención de salud, razón por la cual los países de la OCDE no gastan demasiado en ella. De hecho, muchos países destinan más presupuesto a la administración que a la prevención de enfermedades e iniciativas de bienestar. Pero es innegable que un diagnóstico temprano reduce los costes de tratamiento generales, y si los sistemas sanitarios futuros han de tener precios justos deben integrar la promoción sanitaria.