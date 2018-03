2. Particularmente, debe destacarse la inclusión en el artículo 26 de la Convención el derecho a un ambiente sano, lo cual abre la puerta a la posibilidad del reclamo de su cumplimiento ante la Corte. Si bien el ambiente se encuentra reconocido como derecho humano por el Protocolo de San Salvador (artículo 11) no puede ser objeto de peticiones individuales por limitarlo así expresamente el Protocolo en su artículo 19, a menos que se establezca una conexión con otros derechos humanos (vida e integridad, propiedad, tutela judicial, etc.) reconocidos por el Pacto de San José. Basados en una interpretación evolutiva y propersona, se concluye que el numeral 26 comprende el derecho a un ambiente sano y, aunque la Corte no lo indica expresamente, al no ser objeto de la consulta, sería posible acudir a esta ante una vulneración a escala nacional cumplidos los requisitos procesales del caso.