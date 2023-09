No me gusta jugar lotería. Quizá, porque tengo poca suerte en eso de los juegos de azar. La única vez que pegué algo fue a los cinco años, en una tómbola del kínder, y desde entonces me fui en blanco. Siempre he creído que si un buen domingo comprara todos los números de la lotería ese día el mayor saldría en letra.

