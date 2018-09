Ajedrez. No me escapa el significado básico de esta parábola. El problema es que no está sustentada en un hombre de carne y hueso, sino en “el hombre”, así, in abstracto, el hombre que Dios y Satán eligen para jugar alegremente su partida de ajedrez. El hombre escenario de grandes combates teológicos. Ese hombre desustanciado, desprovisto de espesor psicológico, de verdad humana, que execraba Unamuno: el sujeto filosófico, no el individuo que realmente sufre, clama y protesta contra su finitud y el despojamiento vital de que es objeto.