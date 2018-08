No hay emoción más difícil que la gratitud. Juan Manuel Santos no supo manejarla y abandona el poder con el menor apoyo popular de la historia presidencial del siglo XX. Y no porque Uribe le exigiera una especial pleitesía o “tuviera el aguijón del expresidente sobre su nuca”, sino porque hizo exactamente lo contrario de lo que llevó a cabo su antecesor. Lo eligieron para ponerles el punto final a las narcoguerrillas comunistas y se dedicó a apaciguarlas.