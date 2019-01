Efecto social. Hasta ahora, me había planteado la IA (para usarla como nombre clave para denominar ese mundo) en sus oportunidades y amenazas para el desarrollo socioeconómico en un país como el nuestro y similares. He tratado de investigar y he escrito algunos artículos. Pero, al tener claro que somos importadores de tecnologías de empresas que fabrican partes de ellas, o las usan para exportar servicios, o para aumentar la eficiencia de sus procesos, no había reparado mucho en las implicaciones sociales de largo plazo que esto entraña para el mercado laboral, la distribución de la riqueza y el ingreso, los requerimientos de formación y capacitación, etc.