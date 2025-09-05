Columnistas

Inseguridad y una llave de jiu jitsu

No intente burlarse de nosotros, señor presidente. Es imposible tapar este sol con los dedos, y menos cuando Costa Rica registra un promedio de 2,4 asesinatos al día

EscucharEscuchar
Por Ronald Matute

Una vecina de San Isidro de El General tuvo un inesperado encuentro con la mismísima inseguridad que el jaguar mayor dice que “no es tan grave como la quieren poner”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inseguridadjiu jitsuRodrigo ChavesAsesinatos
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.