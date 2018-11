Si bien es inevitable su regresividad como impuesto al consumo —quien ahorra no gasta el 100 % de su renta mientras que quien todo lo consume sí—, tiene otras características imprescindibles en todo sistema tributario: es neutral, al no acumular el impuesto en las distintas etapas, característica que se perfecciona a diferencia del impuesto de ventas actual, al dar paso al criterio de deducción financiera —y no deducción física— para reconocer los créditos por las compras soportadas; es recaudatoriamente poderoso y se siente menos que pagar el impuesto sobre la renta; el efecto regresivo se compensa con la progresividad del impuesto sobre la renta y del gasto público; al gravar de manera general tanto bienes como servicios— el impuesto sobre las ventas actual solo grava algunos de estos últimos— logra dos cosas importantes: en una economía que ha crecido por el lado de los servicios en las últimas décadas, es inaceptable no gravarlos; al ser consumido el 80 % de los servicios por el 20 % de más altos ingresos es un movimiento claramente progresivo; el 1 % sobre la canasta básica permite que los de más altos ingresos —que más consumen— paguen más; y cualquier efecto negativo en los deciles de más bajos ingresos debe compensarse con un subsidio.