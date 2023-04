Ilusión constitucional

Me pregunto si desde su preámbulo la Constitución se basa en una piadosa ilusión. Dice: “Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente…”. ¿Libremente elegidos, no obstante la reducción del espectro electoral que entonces prevalecía a consecuencia de la guerra civil, que dividió a los ciudadanos en ganadores y perdedores?

Continúa: “Invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la Democracia…”. Esas modalidades de la fe, ¿eran realmente compartidas por todos los miembros de aquel cuerpo, compuesto solamente de varones?

Termina: “Decretamos y sancionamos la siguiente Constitución Política de la República de Costa Rica”, poseídos de la pretensión de ser obedecidos.

Las leyes, dice la ópera prima de nuestro ordenamiento jurídico, son obligatorias, nadie puede ignorarlas, no quedan abrogadas ni derogadas sino por otras posteriores, valga decir, no las suprime una voluntad distinta y opuesta a la del legislador, salvo si se trata de un acto de la jurisdicción constitucional; contra su observancia, no podrá alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. ¿Todo esto realmente es así o solo parte de la misma ilusión?

Me inquietaron estas cuestiones mientras escuchaba una entrevista radiofónica con miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Alguien dijo hace mucho tiempo que el Poder Judicial es el más débil de los poderes, porque no tiene la fuerza de las armas. Esto dista de ser cierto: puede echar mano de la Fuerza Pública para ejecutar las resoluciones que pronuncie, si fuera necesario.

Además, aunque la Constitución lo subordina solo a ella misma y a la ley, una acreditada reflexión predica que el derecho es una profecía sobre lo que en cada caso va a resolver un juez: contrariamente a lo que antes se decía, el juez es mucho más que la boca de la ley, apenas un eco. Tiene un papel activo en la creación del derecho: este es lo que aquel dice que es.

Leí en los fallos de un tribunal penal que un requisito fijado expresamente por la ley para la producción de un acto, si no reside en la legalidad constitucional, puede ser omitido o debe ser ignorado como si la disposición no existiera. La cosa no me quedó clara: la capacidad normativa de la ley, prescindible e inútil, ¿no es sino otra ilusión de la Constitución?

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.