LONDRES – El mes pasado, me invitaron a hablar en el York Festival of Ideas, un foro anual para debatir sobre objetivos políticos alternativos y predominante progresistas. Hablé acerca de mi trabajo sobre la estabilización de los precios de los activos. Andy Wood, de la consultora Grant Thornton, habló sobre el carácter de inclusión en los negocios; Neil McInroy, del Center for Local and Economic Strategies, presentó sus ideas sobre las formas locales de organización; y Ander Etxeberria, de la Corporación Mondragon, nos contó sobre sus cooperativas de propiedad de los empleados en el País Vasco. Pero el tema más importante lo planteó la fascinante presentación de Wanda Wyporska sobre el principio de “igualdad para todos”.