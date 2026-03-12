Columnistas

Hoy, el principal desafío de Costa Rica es no perder su mayor ventaja

El país de los ‘bordes’ olvidados y el centro próspero no puede sostenerse mucho tiempo sin que se rompa la cohesión que nos ha definido como democracia

EscucharEscuchar
Por Miguel Gutiérrez Saxe
Diversos sectores productivos; empleo en Costa Rica, sector servicios, sector agro, dispositivos médicos, zonas francas
Costa Rica ha mantenido históricamente una informalidad cercana al 40%, lo que ha permitido que el empleo formal financie la salud y las pensiones. (Fotografías con fines ilustrativos) (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
educaciónestabilidad fiscalbienestarinformalidadinversión socialmacroeconomíabienestar socialinstitucionalidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.