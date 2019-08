Aunque las protestas han tenido como efecto ampliar las demandas de la ciudadanía, nadie ha perdido de vista que la legislación de la discordia ha sido únicamente archivada y no eliminada. No obstante, las protestas no han dado señal de fatiga. “De hecho —han apuntado algunos dirigentes— aparte de marchar por las calles, estamos golpeando económicamente a Pekín, pues empresas o negocios conocidos por su simpatía al presente gobierno sufren el embate del embargo”.