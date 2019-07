Entretanto, Londres pidió a Washington no empeorar la crisis con declaraciones públicas “inflamatorias”. No obstante, es muy posible esperar de las autoridades británicas el embargo o congelamiento de cuentas, fondos y otros activos iraníes en instituciones financieras británicas, estadounidenses o de otros países. No es de anticipar que la solicitud fructifique en naciones sin un comercio significativo con Irán o no sometidas a los dictados de tribunales internacionales.