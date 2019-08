Durante una de esas giras, en los años sesenta, nuestra misión se hospedó en el hotel Copacabana Palace. Un día tuve que retornar temprano al hotel para recoger algunos papeles para la reunión siguiente. Vi en el lobby varios anuncios de un concierto esa noche del famoso tenor Jan Peerce. Y, para redondear la gratísima sorpresa, al abrirse la puerta del ascensor me encontré de cara con Jan Peerce. Me presenté y él, acompañado de su hijo, me abrazó cuando brevemente le relaté lo que él había significado en mi vida. Una coronación de mi pasión por la ópera.