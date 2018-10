La vocación del joven cantante lo llevó al cine, en producciones de célebres cineastas de la época como Truffaut. De igual manera, algunas de sus composiciones pasaron a formar parte de filmes de fama. En todo caso, fue al despegar sus giras que en breves años lo llevaron por todo el mundo. Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Israel y otros destinos asiáticos devinieron en escenarios de este subyugante cantautor. Su fama se extendió fuera de Francia y, en 1999, a raíz de amplias encuestas de CNN y la revista Time fue declarado artista del siglo. La boheme, For Me, Formidable, la emotiva balada La mama y más tarde Et pourtant signaron su trayectoria.