Oficiales alemanes afirman que los rusos no desean cooperar con la investigación. Desde entonces, el tono de Berlín se ha tornado más firme. En mayo, en un discurso ante el Parlamento, Angela Merkel manifestó: “Hay una estrategia rusa que debemos tomar en consideración, algo que no podemos ignorar: la estrategia de la guerra híbrida, que incluye la guerra cibernética y la distorsión constante de los hechos; esto no es un producto accidental, pero sí es una estrategia que está siendo incrementada de manera constante. Desde luego, poseemos el derecho de tomar acciones en contra de Rusia”.