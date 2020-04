Estas breves observaciones son suficientes para exponer un área utilizada por rusos y chinos para ganar notoriedad. Peter Pomerantsev, en su libro Nothing Is True and Everything Is Possible, explica que se trata de sembrar desconfianza en las instituciones gubernamentales. El mejor ejemplo es cómo en los años 80 se difundió la idea de que el sida fue diseñado para disminuir la población mundial.