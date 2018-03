Trump no se había dado cuenta del error cometido. Sí, una metida de pata, pero él no la cometió, fue su personal, argumentaba el presidente. Pero, quizás alguno de los pocos asesores que no fueron despedidos, podría aclararle a Trump que el convite de Kim no era ninguna ganga. Así fue en el pasado, cuando Kim padre engatusó a dos administraciones norteamericanas para soltarle cuantiosa ayuda a cambio de eliminar sus experimentos nucleares.