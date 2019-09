La tremenda fama de Peerce llevó a uno de los grandes millonarios de la ciudad, no judío, a ofrecerle un grueso honorario por cantar en el cumpleaños de su hija. Sería un viernes por la noche. Jan se excusó explicando que ya sería sabbat y no podría complacer al generoso oferente. Este, que no entendía de esas cosas, dobló y luego triplicó el pago, pero Jan cortésmente le explicó su no.