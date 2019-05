Desde que vi en el cine, y luego en la televisión, El motín del Caine, me mantuve al día en sus producciones literarias, incluidas sus primeras novelas: Aurora Dawn y Marjorie Morningstar. La más impactante, según mi humilde criterio, fue Vientos de guerra (The Winds of War), sobre los antecedentes, desarrollo y trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, con abundantes detalles sobre los principales personajes. Esta enciclopédica obra fue llevada al cine y la televisión como una serie. La siguió Guerra y remembranza, también un best seller.