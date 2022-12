¿Hacia qué lado duerme Putin?

El 27 de octubre, Vladímir Putin se explayó todo lo que quiso acerca de la política exterior de la Federación Rusa (FR) —es decir, de su autoinstituida visión del orden mundial— ante el complaciente auditorio del Grupo Valdai, una oenegé creada por él mismo para recibir los elogios que cree merecer.

En ese discurso, el presidente de la FR describió su gran guerra cultural contra el liberalismo a partir de segmentarla en otras tantas “subguerras”: contra la globalización económica, aunque a la vez dice querer comerciar con todo el mundo; el “neoliberalismo”, esa bolsa sin fondo que significa “todo” tanto para cierta izquierda como para el papa y los ayatolas; el sistema monetario internacional, hoy hegemonizado por el dólar; el “neocolonialismo”, su invasión de Ucrania es “otra cosa”; la defensa de los “valores tradicionales”, de las religiones, principalmente cristiana y musulmana; y la cultura de la cancelación (presuntamente “occidental”), por supuesto, no la que él aplica, por ejemplo, a grupos musicales feministas como Pussy Riot.

Todo ello a partir de crear también su propia historia alternativa o posverdad.

Sí, el jefe de Estado que invadió un país independiente, como Ucrania, afirma que el juego (de las democracias occidentales liberales) es ciertamente peligroso, sangriento, sucio. “Les niega la soberanía a países y pueblos, sus identidades y unicidades, y se inmiscuye en los intereses de otros Estados”, añade.

Pero son muchas las contradicciones evidentes que hacen levantar ojos y cejas a lo largo de su argumentación. Veamos. Aunque nadie le preguntó, pues en ese auditorio todos sabían el libreto, Putin quiere explicar qué motiva a “Occidente” a desplegar ese “juego”.

“En primer lugar, es la decadencia del potencial creativo de Occidente y un deseo de limitar y bloquear el libre desarrollo de otras civilizaciones, imponiendo a otros sus valores, hábitos de consumo y estandarización”, dice, para, pocas líneas después, negar que “Occidente” exista, ya que “es solo un constructo teórico”, aunque, luego, no solo vuelve a reconocer que este existe, sino que “en realidad hay más de uno”: “Hay dos Occidentes —al menos dos y tal vez más, pero cuando menos dos—, el Oeste de los valores tradicionales, primariamente cristianos, libertad, patriotismo, gran cultura y ahora también los valores islámicos —una parte sustancial de la población en muchos países occidentales sigue el islam—. Este Oeste es cercano a nosotros en algo”, ilustra.

“Pero también hay un Occidente diferente, agresivo, cosmopolita y neocolonial. Actúa como un instrumento de las élites neoliberales. Naturalmente, Rusia nunca se reconciliará con los dictados de este Occidente”, sigue.

Ante esto, se pregunta si no es igualmente importante mantener la diversidad cultural, social, política y civilizacional, y afirma que “el mundo es diverso por naturaleza”, para volver a contradecirse: “Si las élites occidentales creen que pueden hacer que sus pueblos abracen lo que yo creo que son ideas extrañas y de moda como docenas de géneros o desfiles del orgullo gay, que así sea. Déjenlos hacer lo que quieran. Pero ciertamente no tienen derecho de decir a otros que sigan sus pasos”.

Cuando su invasión y guerra contra Ucrania se acerca a cumplir un año, espeta: “A diferencia de Occidente, nosotros no nos metemos en lo que no nos importa”.

La historia alternativa de Putin incluye extremos circenses, como afirmar que las democracias liberales aplican la teoría de la cancelación —es decir, que “borran” de la cultura solo por ser rusos— a escritores y músicos como Dostoievski y Tchaikovsky.

“Una vez, los nazis llegaron al punto de quemar libros, y ahora los ‘guardianas occidentales del liberalismo y el progreso’ han llegado al punto de desterrar a Dostoievski y Tchaikovsky. Es la llamada ‘cultura de la cancelación’ y, en realidad, como hemos dicho muchas veces, la cancelación real de la cultura”.

Sin pizca de escrúpulos, el Putin bajo cuyo mandato se envenena y encarcela a potenciales competidores políticos, como Alexéi Navalni, afirma que “la ideología liberal declara cualquier opinión alternativa como propaganda subversiva y una amenaza a la democracia”.

“La lengua de Cicerón es cortada, a Copérnico le sacan los ojos y Shakespeare es lapidado… Esto es a lo que están llegando nuestros oponentes occidentales. ¿Qué es esto sino la cultura de la cancelación occidental? Estos fueron grandes pensadores y, francamente, les agradezco a mis ayudantes por encontrar estas citas”, añadió, para darnos, sin querer, una ventana hacia el origen de su propia “gran cultura”.

Poco importa que Cicerón fuese asesinado por un emperador —al estilo de Putin—, que Copérnico muriera debido a un accidente cerebrovascular —digo yo que seguramente por la presión que le generó la persecución del cristianismo organizado contra sus ideas científicas— y que no se sepa todavía si Shakespeare murió luego de una juerga, de cáncer o intoxicado por fumar cierta hierba. Para Putin y su auditorio, no hay mayor libertad que la de creerse sus propias fantasías.

'Situación revolucionaria'

En el melcochoso discurso de Putin, hay campo para todo. Su idea central es que las democracias liberales perdieron su poder creativo. Es decir, que sin imaginación propia, él aplica a Occidente lo que Henry Kissinger dijo en su libro Diplomacy sobre la causa del derrumbe del bloque socialista, encabezado por la entonces Unión Soviética.

Para, más abajo, contradecirse de nuevo: “Claramente, los Estados Unidos, con su ventaja competitiva como monopolista financiero global, está succionando como una aspiradora todo en todo el mundo, incluidos los investigadores y la gente creativa. Esto también llegará a su fin cuando el dólar pierda su monopolio como moneda global, algo que ya estamos viendo ocurrir”.

El clímax de su ensoñación le corresponde a Lenin: “Estamos en, probablemente, la más peligrosa e impredecible y a la vez la más importante década desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Oeste es incapaz de gobernar unilateralmente a la humanidad y la mayoría de las naciones ya no quieren aceptar esto. Esta es la contradicción principal de la nueva era. Para citar a un clásico, esta es una situación revolucionaria hasta cierto punto, las élites no pueden y la gente no quiere más vivir así”.

Claro, la realidad es otra y más compleja de lo que Putin quisiera, porque las personas y las naciones, como en Ucrania, luchan por su libertad y sus deseos más allá de los cálculos geopolíticos de los tiranos, se encuentren estos en Oriente u Occidente.

Pero a él le gusta dormir hacia ese lado. Cantémosle una canción de cuna esta Navidad.

maria.florezestrada@gmail.com

Doctora en Estudios Sociales y Culturales, es profesora e investigadora de la UCR. Twitter @MafloEs