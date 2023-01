Hablemos de despedidas

Los aeropuertos no son sitios que me guste visitar. (Shutterstock)

Hoy no es experiencia poco común que la familia se disperse, que algunos vivan aquí y otros allá, en países distintos. Por el contrario. Así que me ocurre a mí lo que a mucha gente. Esta diáspora hace frecuentes e inevitables las despedidas. A veces toca decir adiós porque se van, a veces decir adiós porque es uno el que los deja.

No me refiero, naturalmente, a los migrantes forzosos, que todo lo abandonan, sea lo que sea, para afrontar aventuras que muchas veces solo tienen principio porque no tienen final, o que las más de las veces carecen de destino manifiesto, o que de todos modos se emprenden sin retorno. Tampoco a los viajes de ida y vuelta por períodos cortos que se hacen para conocer mundo, como suele decirse.

A pesar de que los reencuentros sean previsibles y hasta constantes, me saben mal aquellas despedidas. Por extensión, los aeropuertos no son sitios que me guste visitar. Cuando miro a la gente que se acerca a ellos por el puro placer o la curiosidad de ver maniobrar los aviones, me digo que esa diversión no es para mí.

Pueden suponerse fácilmente las causas del frugal dolor de esas despedidas transitorias. Si se escarba en la experiencia y la memoria sentimental, cada quien tendrá las suyas. Habremos dejado un rostro afligido, nosotros mismos nos habremos obligado a poner cara de circunstancias.

Yo tengo, por decirlo así, una razón de carácter literario: siempre que digo adiós se me viene a la cabeza el preámbulo de El viajero, de Antonio Machado: “Está en la sala familiar, sombría, / y entre nosotros, el querido hermano / que en el sueño infantil de un claro día / vimos partir hacia un país lejano”. De aquí a la nostalgia inclaudicable de la separación no hay más que un paso.

Cuentan que en los días en que lo habitual era viajar en barco, en cierto lugar se acostumbraba que los pasajeros llevaran consigo carretes de hilo multicolor que en el puerto sus parientes sujetaban por el otro extremo.

El gentío gritaba despedidas, agitaba los brazos, levantaba a los niños para que vieran por última vez a alguien que luego no recordarían. La despedida duraba tanto como los carretes; por mi parte, no dejo que se acabe el hilo.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.