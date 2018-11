A principios de la década de 1960 un conjunto musical llamado The Kingston Trio popularizó la canción MTA (Autoridad Metropolitana de Tránsito, por sus siglas en inglés), donde se relata el peculiar problema enfrentado por un hombre llamado Charlie, quien tomó el metro de Boston, pero, ante el aumento de un centavo en la tarifa, del cual no disponía, no le fue permitido salir (en aquella época los incrementos operaban para salir no para entrar). Charlie quedó condenado a viajar permanentemente por el subsuelo de Boston. He’s the man who never returned.