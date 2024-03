¡Guardia de madrigal confiesa!

Guardia, saluda y mantente en posición de firme, cuida el cántico del madrigal que endulza el oído, custodia sus versos que expresan con rima una ficción utilizando el arte para esconder verdades.

Escribe y protege el madrigal, convierte sus versos en prédica, en dogma. Ese madrigal canta poesía que no hace daño, canta la irrelevancia, porque sus intereses no afectan a los tipos que entonces no cambian. El buen guardia sigue cuidándole.

“El madrigal responde, se ajusta; el madrigal no actúa, es solo arte y canto. Ese madrigal es música sin impacto, solo pagamos para escucharlo”. Eso decía el guardián del madrigal.

Ello, hasta que su conciencia, siempre respetada por la audiencia, le hizo confesar. Entonces, dejó de proteger madrigales y cánticos, y decidió ser guardián de la verdad. Fue en su encore, después del final, no respondiendo al aplauso, sino quizá buscándolo.

Y así relató que los cánticos del madrigal, que proclaman intereses, no son solo arte, pues tienen impacto en tipos que entonces cambian: “Una vez concluida la transición hacia una TPM neutra, el tipo de cambio será, de nuevo, el que determine el mercado, no el resultante de decisiones unilaterales del BCCR…” (”Errores de Augusto de la Torre”, por Jorge Guardia en La Nación del 6/3/2024).

ottonsolis@ice.co.cr

El autor es economista.

