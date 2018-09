Decidieron escapar a Miami. La maestra hoy trabaja de asistente en varios hogares. El contable lo hace en la construcción. Es una variante del comienzo del sueño americano. Afortunadamente, Estados Unidos les concedió el asilo. Esto sucedió antes de que Jeff Sessions declarara que su país no tendría en cuenta el riesgo de perder la vida como razón suficiente para solicitar el asilo y protección de Washington. A mí, francamente, no se me ocurre una coartada más válida.