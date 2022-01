Una sorprendente narración sobre los violentos bloqueos de carreteras ocurridos en el 2020 mantiene al diputado y candidato presidencial Eduardo Cruickshank envuelto en una controversia.

En su libro Historia de una presidencia, Cruickshank relata que durante los hechos promovidos aquel año por Rescate Nacional “distintos grupos de manifestantes” planeaban un golpe de Estado.

Cuenta el legislador que incluso algunas personas lo llamaron para pedirle que se preparara porque él era en ese momento, como jerarca del Congreso, el tercero en la línea de sucesión presidencial.

“Me llamó gente que me decía que debía empezar a pensar en nombres para ocupar cargos de ministros y que me convenía prepararme para ocupar esa otra función”, narra en su libro.

Cruickshank asegura que les respondió con un “rotundo no”, pues, según agrega, les señaló que él se educó y se formó en una democracia y que cree en la institucionalidad del país.

Hasta ahí todo va bien. El problema surgió cuando La Nación le preguntó si denunció el hecho ante la Fiscalía y el aspirante respondió que no lo consideró necesario por tratarse de algo inaceptable.

Aunque hubiera sonado a un enorme disparate, me parece inconcebible que este asunto no haya sido dado a conocer a las autoridades en un momento tan sensible para nuestra sociedad.

Todavía recuerdo aquellas tristes escenas del 2020, a las turbas de provocadores congregadas en las vías con palos, piedras y hasta bombas caseras, con la única intención de generar caos.

Aún recuerdo cuando José Miguel Corrales, uno de los dirigentes originales del movimiento, se separó y ofreció miles de disculpas alegando la presunta infiltración de narcotraficantes.

Era una época en que la información pudo haber significado una diferencia entre una actuación oportuna y preventiva de las autoridades y una reacción tardía y poco eficaz.

Por eso, considero que Cruickshank le falló al país al guardarse un dato tan relevante, y darlo a conocer, años después, en vísperas de una elección presidencial en la cual él es uno de los actores.

Bien haría en disculparse y brindar su colaboración al Ministerio Público en la investigación que, como informa La Nación, se llevará a cabo.