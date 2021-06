Una tasa de interés baja desestimula el ahorro. Y sin ahorro genuino no hay inversión. Los gobiernos no tienen capacidad para poner a trabajar todo el día y toda la noche la maquinita de hacer billetes del banco central sin que redunde en alta inflación. Por ello, aun los países del G7 deben tener cuidado de no llevar su endeudamiento a niveles muy elevados.