Y yo contemplo cómo, lentamente, avanzan hacia el oeste todas las luces celestiales, como si quisieran también complacer a otros admiradores allende el mar. Claro, nos dijo Galileo, no es que el firmamento gire; es la Tierra la que lo hace. Pero, para los efectos, igual da. Y conforme más contemplo esa inmensa bóveda, y cuánto más astrónomos (y astrólogos) confirman lo grande y misterioso que es el universo, solo pienso en un escrito que vi en el arco de una pequeña puerta de un templo en Dresde, Alemania, que fue casi totalmente destruido por bombas en 1945: Gloria in excelsis Deo et in Terra pax hominibus bonae voluntatis.