No parece lógico que unas instituciones paguen renta y otras no. Por seguridad, parece relevante que solo el BCR y el Banco Nacional manejen los recursos públicos. Esta ventaja competitiva, les debería permitir a los bancos estatales reducir costos de intermediación; no obstante, el involucramiento de la política y las cargas parafiscales son vulnerabilidades que siguen afectando su competitividad.