Evidencia y probabilidad

Es abogado y escritor, sus libros me parecen convincentes. No revelaré su nombre, dejo a la ventura adivinarlo. Se le reconoce por sus frases, que suelen atrapar una amplia gama de sentidos, en ocasiones distantes del propósito con que fueron escritas. Pueden ser sugerentes o enigmáticas. Recuerdo una en la inesperada e incierta encrucijada en que nos encontramos: lo que es evidente es probable.

En esta proposición confluyen la experiencia, el sentido común, la sabiduría popular y la agudeza del jurista avezado que nuestro escritor es. Si hay necesidad de aprovecharla es porque en la práctica, frecuentemente, ocurre que no advertimos lo que tiene de verdad. Para comenzar, no percibimos lo evidente, al menos no de inmediato.

Las emociones, la distorsión con que se nos presenta la información desde su fuente, nuestras fobias, prejuicios e inclinaciones; nuestros intereses, pasividad, indolencia o acriticidad, o vaya usted a saber qué, nos adormece y no nos deja ver a tiempo lo que salta a la vista, ni sacar de ello prudentes conclusiones.

Dadas estas circunstancias, no nos percatamos del momento en que el estilo se convierte en intención, en franca voluntad de poder dispuesta a llevar a sus naturales consecuencias todos los recursos acumulados.

Otro escritor, en este caso un destacado historiador, alega que la historia no se repite, pero sí alecciona. La historia pasa allá y acullá, lejos de aquí, al menos directamente no nos contamina, no nos toca. Hasta cuando ocurre en países de nuestra vecindad, incluso demasiado cercanos, hay un karma que nos protege indefectiblemente de que alguno se atreva aquí a tomarla como modelo.

Si miramos hacia atrás cosa de setenta años, es decir, el tiempo de varias generaciones, podemos enseñarle al mundo una página limpia y estamos acostumbrados a ella. Pero donde quiera que sea que la historia sucede, no es de sabios ignorarla, porque alecciona. Después de todo, un engendro decía: nada se puede saber del futuro, y no dejaba de tener razón.

Hay fenómenos que se producen de modo gradual. Por ejemplo, reducir al descrédito la institucionalidad para superar su resistencia. El primer paso crucial en el camino de la dominación total es matar en el hombre a la persona jurídica, señalaba Hannah Arendt. Es decir, apagar de a pocos, en todos y cada uno, su dote de derechos.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.