Pero el pacto entre Corbyn y May generó en ambos partidos oposición, que en el caso del laborismo linda con la rebelión. El día después de la reunión entre Corbyn y May, la primera ministra anunció un programa para ayudar a los empobrecidos distritos laboristas a favor del brexit del norte de Inglaterra. A Corbyn se le acusa de traicionar el compromiso que formuló en el congreso del Partido Laborista en setiembre del 2018, de apoyar un segundo referendo por el brexit si no fuera posible llamar a elecciones.