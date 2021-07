Eliminación de trabas. Como tercera estrategia, insisto en lo que he venido afirmando con particular vehemencia: es indispensable desregular y entrar en un fuerte proceso de eliminación de trámites, requisitos, trabas y controles ex ante, es decir, los engorrosos controles previos a los proyectos, y priorizar las garantías de responsabilidad de los profesionales encargados de las obras.