Por su parte, en Dakota de Norte, en particular las poblaciones indígenas, resultaron afectadas por las leyes restrictivas de voto aprobadas en ese estado, las cuales requieren que los electores muestren direcciones residenciales para votar, lo cual produjo que muchos indígenas no pudieran hacerlo puesto que ellos viven en reservas y usan apartados postales y no direcciones con calles exactas. Asimismo, se presentaron también obstáculos al voto cuando los miembros de las mesas les rechazaron las identificaciones emitidas por los oficiales de las tribus.