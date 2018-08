Parece ser algo banal y cotidiano, pero cuando prestamos atención al insistente tictac, nos damos cuenta de una irremediable realidad: el tiempo pasa. No hay forma de detenerlo. Es cierto: un segundo nos puede parecer eterno en circunstancias extraordinarias, pero en la simple normalidad cada sonido del reloj (de esos de antes, no de los digitales que ocultan convenientemente la verdad) nos advierte de que no somos los mismos de un segundo atrás.