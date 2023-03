Escribir pisando un espejo roto

Somos animales políticos, decía Aristóteles, y ahora, aunque no esté tan evidente la relación que tenemos con la comunidad, la ciudad y la sociedad en la que vivimos, por la comunicación en las redes que virtualiza mucho de la producción, seguimos siendo políticos.

La polis se dispersó, se atomizó y mezcló con lo global, pero sin dejar de ser un territorio material donde vivimos, ejercemos el voto, pagamos impuestos, nos atendemos la salud, nos educamos y hacemos negocios, padecemos la delincuencia, entre otras muchas realidades, además de producir creativamente. Me refiero con esto a todas las artes y, en particular, a la literatura.

Las representaciones artísticas siempre son el reflejo de una idea que puede ser legitimada por la sociedad o no, y en la actualidad considero que ha cambiado la idea que se tenía del escritor, representada en alguien que ejercía un liderazgo de opinión gracias a su presencia en los periódicos.

Un escritor entre partidario y periodista que criticaba o avalaba las actividades de su mundo y consideraba importantes de señalar. Un escritor redentor, un escritor litúrgico que nos decía cómo fue el pasado, el presente y cómo podía llegar a ser el futuro.

Hoy este rol se multiplica en canales de comunicación y se minimiza su influencia al mismo tiempo. Surgen los grupos de influencia, no necesariamente de poder, las burbujas de autonombramientos, y el distanciamiento del Estado y sus gestiones crecen. Si bien prolifera la publicación de libros, considero que no todo el que publica un libro es escritor, como no todo el que baila un solo es un bailarín, así que este dato no ayuda como buen presagio.

Actividad política Copiado!

El oficio sigue teniendo muchas horas de práctica que implica paciencia, soledad y autocontrol en su parte de taller y en su parte de calle y mercado, un rol cada día más de actor. ¿Y qué pasa cuando esa parte no se da tan bien como la otra? Los escritores espectáculo crecen ante los que no lo son. Pero independientemente de las habilidades del escritor, la literatura sigue siendo una actividad política, un espejo donde mirarnos y un sótano donde bajar a descubrir los monstruos de la comunidad.

Porque la política no solo se trata de lograr la redención en algún punto doloroso de la realidad formal, como puede ser el tema de la criminalidad o la violencia de género, sino también de dar a conocer la historia del territorio, las condiciones objetivas de las clases sociales, las culturas que las conforman, las pequeñas odiseas de la vecindad, la transformación de los afectos y de los recuerdos, tanto como los resultados de las acciones de los grupos y el activismo político y cultural, entre otros muchos aspectos donde los escritores pueden practicar su ser político.

El ausentismo en la participación ciudadana se da en todos los ámbitos, sucumbidos como objetos del torbellino del mercado, donde somos productores y consumidores de nosotros mismos. Se aborta el tiempo de trabajo y autoedición a cambio de las fotografías del instante con la portada en la mano. Se desborda el lado comercial de la literatura y con esto se desborda la producción de anécdotas autoimpresas.

No hay tiempo de macerar su relación con la política porque el enfoque es su relación con el posible éxito de un producto puesto por él mismo en el mercado. Si nos acercamos al trabajo literario, veremos a los escritores como artistas que necesitan de la palabra para expresarse y donde el proceso es el gran éxito sobre sí mismos y no la tendencia del mercado.

Si participamos de esta posición, sabremos que esa relación con la realidad implica un detallado inventario de los bienes, cosas, objetos, seres y las posibles relaciones que se den en esos universos en una tramoya donde los escenarios se construyen con el conocimiento del autor, y, para eso, es necesario un ojo que observa y una mano que apunta la realidad.

Claro que hay niveles de participación política, sea en el texto mismo o en la posición del escritor, aunque nunca antes se ha visto la necesidad de adoptar la sonrisa de la perpetua simpatía como una forma de asegurar el éxito y de ser político para sí mismo.

La simpatía en este caso corresponde más bien a la producción de perfiles de artistas neoliberales de oportunidad, donde todo se compra y todo se vende. No es necesario ser popular para hacer literatura con compromiso político y ético.

Narrativas Copiado!

Me refiero no a la vida del autor, sino a las narrativas. El poder de las metáforas es inmenso y puede más un verso que se recuerda generación tras generación que muchos insípidos discursos políticos. O despierta más roncha un cuento como el de Cocorí ante la corrección política de un tiempo de cancelaciones, cuando si se escribe la historia de un niño afrocaribeño y una niña blanca, se pide su exclusión.

El espejo se ha roto, pero podemos unir sus pedazos. Unir los pedazos de la desinformación, el rompecabezas de la identidad, los bordes molidos de la educación y de la cultura con el lenguaje. Ya no es tiempo de redentores ni Narcisos. Más bien, es tiempo de unir los miembros, las partes de lo humano que somos y, como Ixbalanque, esperar que nos florezca la cabeza.

Mi segunda novela, Retrato de mujer en terraza, narra la toma de un puerto en el Pacífico costarricense por el narco y el turismo decadente. La escribí hace ya 28 años y nadie le prestó atención.

La literatura tiene ese poder. Enfoca su representación, toma posición y muchas veces se anticipa. Puede hacer de Hermes social, puede convocar o puede ser invisibilizada por la negación de una realidad que años después es aceptada.

Pero ahí quedan el libro y su registro, y es nuestro deber seguir haciendo nuevos registros de esta condición de tener que ser escritores sonrientes mientras pisamos los vidrios rotos del espejo.

doreliasenda@gmail.com

La autora es filósofa.