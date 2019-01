El eslogan, si me lo permiten los mercadólogos, cuenta que ser feliz equivale a que no me importa el mundo que me rodea porque si me importa dejo de ser feliz. Ante esta propuesta surgen campañas enteras para atraer a los consumidores a devorar no solo dietas, sino también neurohormonas y proteínas. Un engaño sináptico que tiene un precio: el cerebro se acostrumbra a no hacer la tarea sin el fármaco y, peor aún, a efectuarla con un fármaco que disminuye la libido.