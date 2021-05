Aunque la supuesta difamación habría sido cometida en contra de Diosdado Cabello —acusación que no ha podido ser demostrada, porque no tiene fundamento alguno y porque el juicio no concluyó nunca, ni siquiera empezó—, es decir, aunque el supuesto agraviado es una persona, la respuesta que ha recibido El Nacional sobrepasa las capacidades de una persona e involucra a varias instituciones del Estado.