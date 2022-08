Epidemiología en todo y para todos

Hay algo que quizás, sin darnos cuenta, nos ha dejado la pandemia de covid-19: el acercamiento involuntario a la epidemiología. Nunca esa palabra estuvo tan de moda, casi que en boca de todas las personas, sin importar edad, sexo, escolaridad o nivel socioeconómico.

Claro está, en anteriores ocasiones, cuando ocurrieron eventos que afectaron la salud a escala global, regional o local, no había tanto acceso a los medios de comunicación, las redes sociales o la internet. La viruela símica vino a reforzar lo que digo.

Podría asegurar que al principio muchas personas tuvieron dificultad tan solo para pronunciar la palabra epidemiología; a todos nos ocurrió en algún momento, incluso a mí, durante los albores de mi formación académica.

Hoy, en cualquier lado, se habla de epidemiología y sus conceptos, con conocimiento o sin él, pero es frecuente en las conversaciones en el trabajo, entre amigos o en la mesa familiar; tanto así que incluso se ponen en duda los criterios de los expertos, publicados en la prensa, sea escrita, radiofónica, televisiva o digital. Como entrenadores de fútbol, los “epidemiólogos” somos cientos de miles en Costa Rica.

Es que, sin duda, la epidemiología es más cercana a nosotros de lo que pensamos. Buena parte de nuestro razonamiento intuitivo es de naturaleza epidemiológica, pues pasamos en un constante ejercicio de causas y consecuencias. Sin embargo, la intuición será más robusta en tanto esté basada en el mejor conocimiento empírico adquirido mediante la lectura constante y el análisis crítico de textos científicamente válidos, así como en la experiencia, que nos somete constantemente a prueba.

Alcance Copiado!

Sergio López Moreno y otros, en un texto publicado en México, definen que la epidemiología es el ámbito de la salud pública que describe y explica la dinámica de la salud poblacional, identifica los elementos que la componen e intenta explicarlos, con el objetivo de intervenir en el curso de su desarrollo natural para lograr cambios positivos: menos enfermos, lesionados, fallecidos, afectados, segregados, discriminados, entre otros, especialmente en sociedades cada vez más desiguales e inequitativas.

Para ello, la epidemiología se dedica a investigar la distribución y frecuencia de los eventos y sus determinantes en las poblaciones, así como el impacto de las medidas de control tomadas para atenderlos. Aquí vale indicar que la epidemiología se aplica no solo a poblaciones humanas, sino también a las animales y vegetales.

Por tanto, no se circunscribe a condiciones de salud de las personas, su ámbito de acción incluye situaciones de tipo social (pobreza, divorcios, violencia, fracaso escolar, accidentes de tránsito o laborales, etc.), económico (sobrevida de negocios o emprendimientos, riesgo en inversiones, etc.), ambiental (riesgos por eventos de origen antrópico), por ejemplo.

De hecho, la determinación social de la salud vino a cambiar, sustancialmente, el pensamiento epidemiológico, llevándolo al ámbito de la epidemiología crítica; asimismo, áreas tan especializadas como las ómicas, en especial la genómica y la metagenómica, son abordadas por la epidemiología.

Cabe resaltar que se investigan y analizan los problemas desde una perspectiva poblacional, utilizando el método científico como elemento fundamental y el método epidemiológico como mecanismo particular.

De ese modo, la epidemiología es, más que la suma, la combinación potenciada de conocimientos de otras áreas, como las ciencias biológicas, las sociales y las exactas, mediante la aplicación sistemática de robustos métodos de investigación cuantitativa y cualitativa ampliamente comprobados.

Aplicación Copiado!

Hoy la epidemiología se ha convertido, en países avanzados, en un área del conocimiento con amplio desarrollo, pues de ella depende la generación de mucho más conocimiento aún. Se puede decir, sin duda alguna, que ofrece a los sistemas de salud, pero más bien a los relacionados con el desarrollo humano, nuevos hallazgos que pueden utilizarse para emitir políticas específicas en puntos clave y en sectores estratégicos que busquen un desarrollo integral del individuo, lo que deriva en mayor desarrollo individual, familiar y colectivo.

Por ello, en estos países se invierte en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en epidemiología; de hecho, tanto entes de gobierno como empresas privadas, no solo de la salud, echan mano de la epidemiología cada vez más para la toma de decisiones.

Como coordinador de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional recibía cientos de solicitudes de ingreso. El plan de estudios indica que un requisito de entrada es poseer, cuando menos, un bachillerato en Ciencias de la Salud, en Ciencias Biológicas o afines.

Para mí, en esta última categoría, caben todas las áreas del saber; por ello, tuve el honor y el placer de recibir estudiantes provenientes de las más diversas carreras. Me encantaría que personas de las artes desearan estudiar epidemiología; les aseguro que encontrarán muy interesantes y agradables sorpresas. Todo está en ser creativos y atrevidos.

Lejos de lo que usualmente se cree, la epidemiología es capaz de explicar casi todo y servir a casi todos. Lo digo con un poco de reparo, aunque pareciera ser un tanto inmodesto. Soy de los que tienden a ver epidemiología en todo.

Un reto que les hago con frecuencia a mis alumnos es que me digan algo que no se relacione con la epidemiología y los invito a un almuerzo. Claro, es un lindo desafío porque tendrán que demostrar, con evidencia empírica, que su ejemplo es válido. Hasta la fecha, no he tenido que pagar almuerzo alguno.

Huella profunda Copiado!

La epidemiología impacta más áreas de lo que la mayoría de la gente cree; por tanto, su huella es más extendida y profunda que la que nos es evidente. En efecto, muy diferente es lo que la mayor parte de las personas creen que son los campos de aplicación y, sin duda, más aún los que, con un poco de creatividad y determinación, podrían sumarse en el futuro inmediato.

Para cerrar, no basta con saber de epidemiología y del método epidemiológico; hay que desarrollar y saber emplear el pensamiento epidemiológico. La duda debe ser, ante todo, el motor de la búsqueda de la mejor verdad posible, no la más conveniente.

Tampoco debemos contentarnos con una respuesta obtenida a través de métodos poco robustos a una pregunta que exige mayor rigurosidad, pero ¿cuál pregunta no la exige por sencilla que sea?

Toda pregunta merece el máximo respeto; la vida de la humanidad depende de ello. Sí, potencialmente, la vida de la humanidad. Bien lo dice la frase del Talmud: “Aquel que salva una vida es como si salvara un universo entero”.

Pero no toquemos la epidemiología con las manos sucias, el precio que podríamos pagar por tal osadía posiblemente sea muy alto.

El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.