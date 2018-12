La segunda lección es la importancia de detectar la falta de elementos periodísticos esenciales, difícilmente ignorados por un profesional. En primer lugar, la nota carece de fuentes, salvo la denuncia, sobre la cual no se da detalle alguno pese a la copia en posesión del supuesto periodista, que no firma la nota. Se cita al “Ministro de la Presidencia”, pero se omite su nombre y, desde luego, ni por asomo se identifica al funcionario indignado. En especial, un lector atento se pregunta por el calibre de la imbecilidad de un periodista que, con semejante documento en mano, no brinda los detalles.