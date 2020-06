Pensiones cercanas a los ‎¢10 millones son 122 veces mayores que las ayudas del régimen no contributivo, pero son esencialmente lo mismo: fondos públicos asignados a beneficiarios cuyas cotizaciones no los justifican. La diferencia está en la solidaridad social manifiesta en las jubilaciones del régimen no contributivo frente al injustificado premio a quienes de todas formas se ubican en la cúspide de la escala salarial.