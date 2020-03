El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió al Congreso decretar estado de excepción en todo el país, con lo cual se suspenderían algunas garantías constitucionales, pero no la libertad de expresión. La medida sería de toda forma excesiva si en verdad El Salvador no tuviera un solo caso, siquiera sospechoso, como dice la información oficial, pero, al menos, no atenta contra el derecho de los ciudadanos a informarse.