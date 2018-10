La aceptación de la oferta habría tenido efectos inmediatos sobre las tasas de interés y el crecimiento de la economía, del cual dependen los ingresos del Estado. La ministra de Hacienda no finge cuando lamenta la caída de ¢300.000 millones en la recaudación de este año. Eso no se recupera a golpe de elevar impuestos. Más bien, hay razones para temer el impacto del plan fiscal sobre la ralentización de la economía. El país no puede dejar de asumir el riesgo, pero debe cuidarse de no caer en la imprudencia de ignorar los límites de una política fiscal compatible con el crecimiento.