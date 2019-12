Los israelíes, por su parte, votarán por tercera vez en un año para ver si logran resolver el empate entre el gobernante Likud y el partido Azul y Blanco. Fueron a las urnas en abril, pero nadie emergió con la fuerza necesaria para gobernar. Volvieron a votar en setiembre con el mismo resultado y todo apunta a un nuevo llamado para marzo. No obstante, se habla, más en serio que en broma, de una cuarta convocatoria. Hay un partido ultranacionalista capaz de inclinar la balanza, pero no lo hace porque su afinidad con el Likud no basta para ignorar los problemas legales del primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción.