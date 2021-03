La buena noticia, no obstante, suscita interrogantes. Varios de esos jefes dejaron de tener personal a cargo hace años. ¿Por qué no se hicieron los ajustes de inmediato? También intriga saber qué han hecho los solitarios jerarcas durante todo este tiempo e, inevitablemente, debemos preguntarnos si siguen haciendo falta en la institución, ya no como jefes, sino como empleados de otro rango. ¿Fungían como subalternos mientras se les pagaba como jefes o simplemente fingían que fungían como jerarcas?