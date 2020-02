“Recibimos un país hipotecado”, afirma el presidente, Carlos Alvarado. El reclamo no es partidario, sino generacional. “Mucha gente interpretó que estoy hablando de partidos políticos y gobiernos. No es ese mi enfoque”, aclaró. ¡Lástima! La hipoteca existe y, como dijo el mandatario, sus causantes no la pagarán. Razón de más para no echar su irresponsabilidad en el olvido.