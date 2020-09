Sin embargo, los contagios estuvieron bajo control durante los primeros meses del flagelo y de vigencia de las sanciones. Las restricciones a la circulación no son una causa única a la cual atribuir la escasez de casos en aquella época o su proliferación en la actualidad. El mismo razonamiento aconsejaría volver a las multas irrisorias de la vieja ley de tránsito, cuya reforma no disminuyó el número de accidentes. No obstante, si la verdadera razón para reducir las sanciones es la supuesta inutilidad de la norma, ¿por qué no eliminarla en lugar de abaratar su incumplimiento?