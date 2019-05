He sido víctima frecuente de la malpraxis de barberos indolentes para quienes un maquinazo profundo, hasta el cuero cabelludo, no es motivo de sonrojo. Cualquiera esperaría una rebaja a título de resarcimiento por la desaparición de una patilla, y ahora que me pasé a la silla de Fran, maestro de las tijeras, supe que la rebelión del remolino —donde un día estuvo la mollera— puede ser derrotada por la destreza.