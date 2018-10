Pero la filosofía no es de fácil comprensión, juraría cualquier lector de Hegel, para no alargar la lista de alemanes. Luego de establecer la diferencia entre “clases trabajadoras”, la altísima intérprete del derecho laboral proclama la necesidad de compensar igual por el mismo trabajo, “en idénticas condiciones de eficiencia”. La síntesis dialéctica obliga a concluir que la “clase trabajadora del sector privado”, pese a la relativa liviandad de sus obligaciones es, al mismo tiempo, menos eficiente. No hay por qué pagarle igual en aplicación de la inaceptable “política del igualitico” (magistratus dixit).