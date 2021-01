El descalabro fiscal no comenzó con el PAC. Hay culpa para repartir a lo largo de décadas, pero las responsabilidades de Acción Ciudadana son innegables. Por eso y porque gobierna, no puede esconderse. Le toca dar el paso al frente y hacer lo necesario para librar al país del abismo. No hay margen para otra administración sorprendida porque «no es lo mismo verla venir…».